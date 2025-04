Ilrestodelcarlino.it - Svetlana e la sua lezione di vita. Mai arrendersi alle difficoltà

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un incontro importante per i ragazzi di quinta elementare di Torconca. Gli studenti hanno avuto l’onore di conoscere l’atleta paralimpicaMoskovich. Un’esperienza emozionante e coinvolgente sia per i ragazzi che per gli insegnanti, che hanno potuto ascoltare dal vivo la sua storia. Un’atleta solare, di origine siberiana, dalla passione ardente per la bici e non solo, che ha sottolineato come lo sport possa essere una via per crescere, superare i propri limiti e raggiungere grandi traguardi. Durante l’incontro, ha rispostonumerose domande. Un momento particolarmente importante è stato quando ha fatto indossare ai ragazzi le sue medaglie d’oro e di bronzo: un gesto bellissimo, che ha acceso negli occhi di tutti una scintilla di meraviglia e ispirazione. Perché ha scelto come sport la bici? "Ho voluto fare ciclismo perché per la prima volta quando sono salita sulla mia bici personale con sedia a rotelle (handbike) mi sentivo libera e mi rendeva felice pedalare e stare in movimento".