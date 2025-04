Il concorso Conoscere la Borsa La performance del Cattaneo

Cattaneo al progetto "Conoscere la Borsa", iniziativa europea avviata in Germania per avvicinare i giovani alle tematiche dell’economia e del risparmio, mediante esercitazioni pratiche che simulano la partecipazione degli studenti al mercato borsistico. Il progetto, promosso in Italia da Acri, rappresenta una preziosa esperienza di educazione finanziaria. Gli studenti hanno la possibilità di investire, online, un capitale virtuale di 50mila euro in diversi titoli quotati in alcune piazze borsistiche europee. Sebbene tutte le transazioni siano simulate, le quotazioni in base alle quali gli studenti decidono i loro investimenti sono reali. Al termine del concorso gli studenti delle squadre vincitrici nei rispettivi paesi europei, parteciperanno ad un evento conclusivo internazionale. Lanazione.it - Il concorso "Conoscere la Borsa". La performance del Cattaneo Leggi su Lanazione.it Anche quest’anno la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato – guidata dall’avvocato Giovanni Urti – ha promosso la partecipazione dell’Ital progetto "la", iniziativa europea avviata in Germania per avvicinare i giovani alle tematiche dell’economia e del risparmio, mediante esercitazioni pratiche che simulano la partecipazione degli studenti al mercato borsistico. Il progetto, promosso in Italia da Acri, rappresenta una preziosa esperienza di educazione finanziaria. Gli studenti hanno la possibilità di investire, online, un capitale virtuale di 50mila euro in diversi titoli quotati in alcune piazze borsistiche europee. Sebbene tutte le transazioni siano simulate, le quotazioni in base alle quali gli studenti decidono i loro investimenti sono reali. Al termine delgli studenti delle squadre vincitrici nei rispettivi paesi europei, parteciperanno ad un evento conclusivo internazionale.

