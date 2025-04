Lanazione.it - Spazi per la ’paccottiglia’. Il Comune vince al Tar: "I limiti sono adeguati"

Leggi su Lanazione.it

di Pietro Mecarozzi Pocoo per accessori, souvenir, cartoline e statuette. Per quegli oggetti che in tanti chiamano. È quanto l’argomento del ricorso presentato al Tar, contro la terza parte del piano deldi Firenze (pubblicato a maggio 2024) in merito all’esercizio del commercio su area pubblica, da parte di edicole e chioschi del centro storico di Firenze (sottoposto a tutela Unesco), e dal sindacato nazionale autonomo giornalai. I proprietari dei punti vendita, tanti di origini straniera, hanno contestato due punti del regolamento di Palazzo Vecchio: il primo riguardante la "limitazione della superficie espositiva e di vendita utilizzabile per i prodotti accessori"; il secondo , invece, affronta il sistema sanzionatorio "interdittivo", reputato troppo severo.