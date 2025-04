Nonni e nipoti in vacanza I numeri sono in aumento

Nonni, la nuova richiesta del mercato che gli operatori turistici sono pronti a sostenere. "La Pasqua di quest’anno si configura molto diversa da quella del 2024 principalmente per la diversa stagione in cui si colloca, dando possibilità a tutte le nostre strutture open-air di aprire ed essere pronte ad ospitare gli ospiti nazionali e internazionali in quello che si spera un clima mite – lo spiega Loek van de Loo (foto) Fondatore del Gruppo “Vacanze col Cuore“ che gestisce il glamping di Sant’Arcangelo –. I dati che possiamo vedere prima delle nostre aperture rispecchiano quelli del settore, mostrando un aumento delle prenotazioni e una continua crescita del mercato. I periodi di maggior interesse risultano essere aprile, giugno, per le vacanze scolastiche delle famiglie tedesche, e l’alta stagione luglio e agosto. Lanazione.it - "Nonni e nipoti in vacanza. I numeri sono in aumento" Leggi su Lanazione.it In campeggio con i, la nuova richiesta del mercato che gli operatori turisticipronti a sostenere. "La Pasqua di quest’anno si configura molto diversa da quella del 2024 principalmente per la diversa stagione in cui si colloca, dando possibilità a tutte le nostre strutture open-air di aprire ed essere pronte ad ospitare gli ospiti nazionali e internazionali in quello che si spera un clima mite – lo spiega Loek van de Loo (foto) Fondatore del Gruppo “Vacanze col Cuore“ che gestisce il glamping di Sant’Arcangelo –. I dati che possiamo vedere prima delle nostre aperture rispecchiano quelli del settore, mostrando undelle prenotazioni e una continua crescita del mercato. I periodi di maggior interesse risultano essere aprile, giugno, per le vacanze scolastiche delle famiglie tedesche, e l’alta stagione luglio e agosto.

