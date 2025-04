Santo Spirito la svolta Esiste una clausola per bloccare l’Rsa Governo con i frati

Santo Spirito, padre Giuseppe Pagano, pare abbia prodotto significativi risultati. La delegazione fiorentina, infatti, sarebbe tornata nel capoluogo toscano incassando l’appoggio del Governo contro la realizzazione di una Rsa di lusso nell’ex caserma Ferrucci. Insomma, la novità c’è. Ed è anche importante. Crosetto – che aveva promesso il suo interessamento sia al senatore di Fdi Paolo Marcheschi che in un’intervista alla popolare trasmissione di Italia 1, Le Iene – avrebbe constatato che nel bando indetto da Difesa Servizi sulla dismissione di quello che fu il Distretto militare d’Oltrarno ci sarebbe una clausola, una postilla, che dovrebbe mettere l’immobile al riparo da eventuali speculazioni. Lanazione.it - Santo Spirito, la svolta. Esiste una clausola per bloccare l’Rsa. Governo con i frati Leggi su Lanazione.it di Antonio Passanese L’incontro a Roma tra i ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani con l’arcivescovo Gherardo Gambelli, il superiore degli agostiniani Alejandro Moral Antón e il priore di, padre Giuseppe Pagano, pare abbia prodotto significativi risultati. La delegazione fiorentina, infatti, sarebbe tornata nel capoluogo toscano incassando l’appoggio delcontro la realizzazione di una Rsa di lusso nell’ex caserma Ferrucci. Insomma, la novità c’è. Ed è anche importante. Crosetto – che aveva promesso il suo interessamento sia al senatore di Fdi Paolo Marcheschi che in un’intervista alla popolare trasmissione di Italia 1, Le Iene – avrebbe constatato che nel bando indetto da Difesa Servizi sulla dismissione di quello che fu il Distretto militare d’Oltrarno ci sarebbe una, una postilla, che dovrebbe mettere l’immobile al riparo da eventuali speculazioni.

