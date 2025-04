Liberazione gli eventi in programma Dibattiti teatro in strada e musica

Liberazione, il programma dei festeggiamenti prosegue domani alle 10: all’interno della mostra “Fumetto Partigiano Pietro del Giudice, un uomo di pace in tempo di guerra” e fumetto Partigiano “Aldo Salvetti”, interverranno Giulio Peranzoni, lo storico Massimo Michelucci e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara Enrico Isoppi. Poi giovedì 24 alle 16 nell’atrio del Comune l’evento organizzato da Anpi con il Liceo musicale Palma e teatro Civile. “Il mondo che vorrei: memoria in viaggio” è lo spettacolo interpretato da Alessandra Berti, Gino Buratti, Massimiliano Fagnini, Antonella Ianuale e Giovanna Menchetti. Un percorso di memoria con fermate che vedranno gli attori raccontare fatti e dare voce ai personaggi che hanno contribuito a libertà, democrazia e alla Costituzione. Lanazione.it - Liberazione, gli eventi in programma. Dibattiti, teatro in strada e musica Leggi su Lanazione.it , ildei festeggiamenti prosegue domani alle 10: all’interno della mostra “Fumetto Partigiano Pietro del Giudice, un uomo di pace in tempo di guerra” e fumetto Partigiano “Aldo Salvetti”, interverranno Giulio Peranzoni, lo storico Massimo Michelucci e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara Enrico Isoppi. Poi giovedì 24 alle 16 nell’atrio del Comune l’evento organizzato da Anpi con il Liceole Palma eCivile. “Il mondo che vorrei: memoria in viaggio” è lo spettacolo interpretato da Alessandra Berti, Gino Buratti, Massimiliano Fagnini, Antonella Ianuale e Giovanna Menchetti. Un percorso di memoria con fermate che vedranno gli attori raccontare fatti e dare voce ai personaggi che hanno contribuito a libertà, democrazia e alla Costituzione.

