Lanazione.it - VolontMusic, tutti i vincitori. Si torna sul palco quest’estate

Leggi su Lanazione.it

Applausi e tanto tanto entusiasmo hanno accompagnato la serata della musica solidale: la seconda edizione di, ospitata alla Casa del Popolo di Grassina, è stata un successo di pubblico e di partecipazione. Il volontariato si è sfidato a suon di musica grazie a 10 band emergenti del territorio sula nome di altrettante associazioni di volontariato della zona. Il premio della giuria è andato a Dettalele con "Regalarti", collegata all’associazione Humanitas Firenze Nord, "per il talento e la performance eccezionale". Premio miglior testo ( "emozionante e potente") a G3m con l’associazione "Rosa dei Venti". Il pubblico ha premiato gli Arem con "Lettera dal mio essere", con l’associazione Act. Mai partecipanti sono risultati, sia per la loro splendida performance, ma anche perché hanno ottenuto la possibilità di esibirsi in un concerto organizzato daquesta estate all’Ultravox alle Cascine.