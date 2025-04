Nuoto e basket fino al pugilato Così riesco a tenermi in forma

Il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo ha praticato molti sport da ragazzo e, cosa che non tutti sanno, è stato anche arbitro di pugilato fino a qualche anno fa. Come lo abbiamo scoperto? È stata una delle persone che abbiamo intervistato durante l'uscita del nostro gruppo del laboratorio di giornalismo. Il sindaco si è fermato con noi e ha risposto ad alcune nostre domande con grande disponibilità. Qual è il primo sport che ha praticato? "Ho iniziato con il Nuoto, poi pallacanestro e ancora calcio alla Folgore che era una società di Jesi che adesso non c'è più. Facevamo il derby con il Largo Europa, un'altra società, che invece ancora esiste. Poi ho continuato con il calcetto, ma più come passione". Da ragazzo ha fatto altri sport? "Ho praticato per tanti anni pugilato all'accademia ASD pugilistica jesina, che ora ha sede nel palazzetto dello sport.

