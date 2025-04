Ilgiorno.it - ’Sos stazione’, uno spazio amico degli invisibili

Leggi su Ilgiorno.it

"Non è forte chi non cade, ma chi, cadendo, ha la forza di rialzarsi". È questo il messaggio che i volontari dell’associazione “SOS Stazione” hanno voluto trasmettere ai ragazzi della 3B della scuola Schweitzer di Busto Arsizio. Venerdì 31 gennaio 2025 i ragazzi si sono recati in un prefabbricato in zona stazione che da circa 3 anni viene allestito come mensa per accogliere e dare un pasto caldo ai senzatetto della città. SOS Stazione è un gruppo di circa 40 volontari che accoglie i senzatetto che dormono in stazione, sulle panchine al freddo e negli ospedali e offre anche un letto in un piccolo dormitorio di 12 posti. La maggior parte dei senzatetto sono italiani, e il 40% nordafricani. Ad oggi i volontari preparano 12.000 piatti all’anno, inclusi i giorni festivi; infatti, soprattutto nelle festività i volontari sono sempre presenti e disponibili, perché proprio in questi momenti le persone in difficoltà hanno maggior bisogno di conforto e compagnia.