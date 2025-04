Qui i ricercatori Usa Dalla Festa della Scienza Manifesto a Mattarella

Festa di Scienza ha tenuto a battesimo il 'Manifesto' presentato a Foligno e Fabriano dal fisico Roberto Battiston e dal filosofo della Scienza Silvano Tagliagambe. L'obiettivo è aprire i laboratori e i Centri di ricerca in Italia e in Europa ai ricercatori che negli Stati Uniti stanno vivendo difficoltà e restrizioni. Al momento il Manifesto ha raggiunto circa mille firme ed è stato anche inviato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e al ministro dell'Università, Anna Maria Bernini. 'Accogliere i ricercatori in fuga dagli Stati Uniti, rafforzare la capacità scientifica europea' è il titolo del documento, accompagnato dallo slogan 'ReBrain Europe', parafrasi del 'ReArm Europe' e che nel frattempo viene diffuso anche nelle università e nei Centri di ricerca italiani ed europei.

