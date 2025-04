Ilgiorno.it - @videociecato a Cernusco: "Cos’è la disabilità?. Un punto di svolta: va vissuta con il sorriso"

Sebastiano Gravina, 35 anni, barese trapiantato a Pietra Ligure, è ipovendente dalla nascita, ma nella sua diversità vede un’opportunità. "È stato un percorso difficile. Da bambino i compagni mi facevano gli sgambetti, ma gli scogli più grossi li ho affrontati con i parenti. Siccome ero cieco, era inutile fare qualcosa con me. E non c’è niente di più sbagliato". È sposato, 21 mesi fa avete avuto una figlia, Nicole. "Il dono più grande che la vita potesse farci. L’abbiamo desiderata con tutte le forze e contro tutti. Temevano che non saremmo stati in grado, anche mia moglie è cieca, invece viviamo da soli con la piccola che è davvero la luce dei nostri occhi. L’unico rammarico è che non potremo mai vederla. Ma la gioia di averla supera il dolore". Non si piange addosso, i suoi video su Tiktok sono pieni di ironia.