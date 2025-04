Presepe super tecnologico Inaugurazione ai Cappuccini Per raccogliere fondi

Presepe della chiesa dei Frati Cappuccini di Pontedera si sono superati. La rappresentazione pasquale diventa dinamica e meccanizzata, per vivere ancora con più coinvolgimento le varie scene della Passione. Dall’ingresso a Gerusalemme alla lavanda dei piedi passando per l’ultima cena, l’orto degli ulivi, il pretorio di Pilato fino al Golgota e quindi alla Resurrezione. Domenica scorsa c’è stata l’Inaugurazione, alla quale ha partecipato anche l’assessore Alessandro Puccinelli. "Il Presepe è stato realizzato con tanta passione e maestria – ha detto Puccinelli – oltre alla realizzazione artistica, e tecnologica, è anche un momento di riflessione, l’invito a visitarlo è quindi duplice. Lanazione.it - Presepe super tecnologico. Inaugurazione ai Cappuccini: "Per raccogliere fondi" Leggi su Lanazione.it Luci che si accendono e si spengono in base alle scene, ai momenti centrali della Passione di Cristo. Il sepolcro che si apre e si chiude automaticamente. Quando si apre Gesù non c’è più, è risorto e lo si trova dopo la Resurrezione dietro il sepolcro. Questa volta gli autori deldella chiesa dei Fratidi Pontedera si sonoati. La rappresentazione pasquale diventa dinamica e meccanizzata, per vivere ancora con più coinvolgimento le varie scene della Passione. Dall’ingresso a Gerusalemme alla lavanda dei piedi passando per l’ultima cena, l’orto degli ulivi, il pretorio di Pilato fino al Golgota e quindi alla Resurrezione. Domenica scorsa c’è stata l’, alla quale ha partecipato anche l’assessore Alessandro Puccinelli. "Ilè stato realizzato con tanta passione e maestria – ha detto Puccinelli – oltre alla realizzazione artistica, e tecnologica, è anche un momento di riflessione, l’invito a visitarlo è quindi duplice.

