Impresa Nari medaglia d’oro con una ruota bucata

Nari, già alle prese con una ruota bucata. Ma il ciclista pietrasantino, nonostante le 55 primavere, è riuscito lo stesso per la 29a volta a vincere una gara di paraciclismo in sella al suo triciclo, portando così a 63 il numero di medaglie conquistate da quando ha cominciato a fare agonismo dopo il terribile incidente nel 2005 in via Capriglia. Il trionfo è arrivato a Villaverla (Vi), nell’ambito del VI memorial "Valter Corradini", dove Fabio – sempre con la maglia della sua squadra "Peppe Molè" – ha superato tutte le avversità che il fato gli aveva messo davanti. "Stavolta è stata ancora più dura – racconta – innanzitutto perché mi sto allenando solo una volta la settimana. Poi ho corso sotto l’acqua e all’ultimo chilometro ho anche forato: se n’è accordo all’arrivo mio figlio Gabriele. Lanazione.it - Impresa Nari, medaglia d’oro con una ruota bucata Leggi su Lanazione.it "Scende la pioggia ma che fa.", cantava Gianni Morandi. Come quella che domenica ha provato ad ostacolare Fabio, già alle prese con una. Ma il ciclista pietrasantino, nonostante le 55 primavere, è riuscito lo stesso per la 29a volta a vincere una gara di paraciclismo in sella al suo triciclo, portando così a 63 il numero di medaglie conquistate da quando ha cominciato a fare agonismo dopo il terribile incidente nel 2005 in via Capriglia. Il trionfo è arrivato a Villaverla (Vi), nell’ambito del VI memorial "Valter Corradini", dove Fabio – sempre con la maglia della sua squadra "Peppe Molè" – ha superato tutte le avversità che il fato gli aveva messo davanti. "Stavolta è stata ancora più dura – racconta – innanzitutto perché mi sto allenando solo una volta la settimana. Poi ho corso sotto l’acqua e all’ultimo chilometro ho anche forato: se n’è accordo all’arrivo mio figlio Gabriele.

Potrebbe interessarti anche:

Conti-Macii, che impresa. È la medaglia del cuore

C’eravamo tanto amati. C’eravamo poi lasciati, non ricordo come fu. Ma francamente nemmeno importa saperlo: perché, pur non facendo più coppia nella vita, Sara Conti e Niccolò Macii continuano ...

Vidal, che impresa: titolo italiano da record. Medaglia d’oro nei 5.000 metri di marcia

Un ritmo insostenibile per tutti, poi le braccia alzate al cielo: ad Ancona Nicolò Vidal si è aggiudicato l’oro nei 5.000 metri di marcia ai campionati italiani Allievi indoor. Per Vidal, ...

Mattia Furlani medaglia d'oro nel salto in lungo ai Mondiali indoor di atletica

Mattia Furlani è sul tetto del mondo. Il giovane talento italiano ha vinto la medaglia d'oro nel salto in lungo ai Mondiali indoor di Nanchino (Cina). L'argento é andato al...