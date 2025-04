La collettiva ‘Alleluia’ sulla passione morte e resurrezione di Gesù

collettiva ‘Alleluia!’, titolo bellissimo e ricco di significati, gli artisti dell’Ucai della Spezia rinnovano la loro riflessione sulla passione, morte e resurrezione di Gesù, che ricorre nel pieno del Giubileo della Speranza, indetto da Papa Francesco. "La bella parola ‘Alleluia’, che si fa canto prima e dopo la proclamazione del Vangelo – spiega il critico Valerio Paolo Cremolini – , sottintende nella liturgia cristiana un corale segno di festa e di gioia, così come il Gloria, di cui è intrisa la Pasqua". Lanazione.it - La collettiva ‘Alleluia!’ sulla passione, morte e resurrezione di Gesù Leggi su Lanazione.it Esistono delle tappe fisse nelle attività di alcune associazioni. Nella quasi quarantennale attività espositiva svolta continuativamente dai soci del circolo culturale ‘Angiolo Del Santo’ di via Don Minzoni 62, le rassegne pasquali e natalizie si propongono come puntuali celebrazioni dense di significati sul felice e stimolante incontro fra l’arte e la fede. Con la‘Alleluia!’, titolo bellissimo e ricco di significati, gli artisti dell’Ucai della Spezia rinnovano la loro riflessionedi, che ricorre nel pieno del Giubileo della Speranza, indetto da Papa Francesco. "La bella parola, che si fa canto prima e dopo la proclamazione del Vangelo – spiega il critico Valerio Paolo Cremolini – , sottintende nella liturgia cristiana un corale segno di festa e di gioia, così come il Gloria, di cui è intrisa la Pasqua".

