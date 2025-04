L’assenza e la perdita raccontate con le foto

Con la sua potentissima riflessione fotografica sull'assenza e la perdita, e quindi sulla più poderosa delle presenze, torna Nicoletta Simone, uno tra gli obiettivi femminili più interessanti del panorama pistoiese. Si intitola "Absence-Il vuoto del corpo", la mostra che si apre venerdì 18 aprile, alle ore 18, alla Galleria Cvm Venio di Larciano, in Piazza Quattro Martiri 43, ingresso libero. "Le assenze parlano – spiega l'artista –. Sono tracce, impronte silenziose che abitano lo spazio con più forza della presenza stessa. "Absence" è un'indagine sul corpo che manca, su ciò che resta quando tutto sembra svanire. Perché a volte sono proprio le assenze a diventare le presenze più significative. Attraverso lo sguardo e la pelle, riaffiorano i legami indissolubi, invisibili, ma eternamente presenti.

