Il cioccolato su misura che rivoluziona la pasticceria

cioccolato per la pasticceria: è un’idea e un progetto, ancora prima di essere un prodotto.Ma al di là di raccontarci un’evoluzione tecnologica e di pensiero, ci dice come le aziende stanno rivoluzionando la loro produzione per seguire valori e tendenze emerse grazie al grande lavoro comunicativo, strategico e concettuale dei piccoli artigiani.Sta capitando in tutti i segmenti dell’enogastronomia ed è sempre più trasversale.Il vino cosiddetto naturale ha spalancato le porte a un lavoro più sostenibile e consapevole per le aziende convenzionali, che hanno colto questo bisogno di naturalità dei consumatori e l’hanno fatto proprio.Grazie al lavoro dei piccoli artigiani sul pane e sulle farine e sul lievito madre è stato messo in luce un universo inesplorato di nuove farine, di nuovi sviluppi, di nuovi modi aziendali di vivere baguette e affini. Linkiesta.it - Il cioccolato su misura che rivoluziona la pasticceria Leggi su Linkiesta.it Si chiama Compoz ed è studiato da una delle più importanti aziende di produzione delper la: è un’idea e un progetto, ancora prima di essere un prodotto.Ma al di là di raccontarci un’evoluzione tecnologica e di pensiero, ci dice come le aziende stannondo la loro produzione per seguire valori e tendenze emerse grazie al grande lavoro comunicativo, strategico e concettuale dei piccoli artigiani.Sta capitando in tutti i segmenti dell’enogastronomia ed è sempre più trasversale.Il vino cosiddetto naturale ha spalancato le porte a un lavoro più sostenibile e consapevole per le aziende convenzionali, che hanno colto questo bisogno di naturalità dei consumatori e l’hanno fatto proprio.Grazie al lavoro dei piccoli artigiani sul pane e sulle farine e sul lievito madre è stato messo in luce un universo inesplorato di nuove farine, di nuovi sviluppi, di nuovi modi aziendali di vivere baguette e affini.

