Lanazione.it - "Torture, fame e un amico morto tra le braccia"

Sono storie che non vengono raccontate abbastanza. Ma dietro ai numeri freddi dell’accoglienza e ai dibattiti sull’immigrazione, ci sono volti, nomi, sogni e percorsi di rinascita. Come quello di un giovane ragazzo dell’Africa subsahariana, arrivato in Italia minorenne, accolto da Tahomà nell’ottobre del 2022. Era solo, quando è arrivato. E il suo passato era più pesante dei pochi bagagli che portava con sé. Aveva perso i genitori, era fuggito da casa per sopravvivere. Durante il lungo viaggio, attraversando la Libia, è stato imprigionato per uno, forse due anni, per il solo motivo di essere nero. Racconta di, abusi,. E di un dolore che non lo abbandona mai: la morte del suo migliore, spirato fra le sue, in una prigione libica. Quando è riuscito a fuggire, ha affrontato la traversata più dura: quella del Mediterraneo.