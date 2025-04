Lanazione.it - Graffiti dell’Umbria L’arte racconta la storia

Le meraviglie dei ““ si svelano in una mostra diffusa a Montefalco. E’ decisamente un progetto speciale quello che si è inaugurato domenica al Complesso Museale di San Francesco, con l’idea di promuovere la conoscenza, il recupero e la valorizzazione di una fonte storica poco conosciuta, idi epoca medievale e moderna, realizzati dall’VIII al XVII secolo in vari luoghi del Cuore Verde. Sono “Scritture spontanee medievali e moderne” – come recita il sottotitolo – quelle svelate dalla mostra che espone fotoriproduzioni, trascrizioni, traduzioni, descrizioni e indicazioni del luogo dei, per promuovere percorsi di conoscenza e la promozione del territorio. Visitabile fino al 15 giugno e curata da Pier Paolo Trevisi, è frutto di un progetto della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggioe ripercorre come la regione divenne nel Medioevo il centro di una devozione culturale e religiosa, che interessò siti religiosi e laici soprattutto in prossimità delle due antiche strade romane di maggior transito, la via Flaminia e la via Amerina e i loro diverticoli.