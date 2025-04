La vicesindaca licenziata Il Tar provvedimento giusto

vicesindaca Valeria Sacchetti (nella foto) fu legittima. Il Tribunale amministrativo regionale hanno dato ragione al primo cittadino del centro lomellino, Manuel Maggio, che lo scorso settembre, a poco più di due mesi dall’insediamento del suo esecutivo, aveva dato il benservito alla sua vice a causa di una serie di incomprensioni e di contrasti sul piano politico sorti nel gruppo di maggioranza. A quella decisione Sacchetti, che oggi siede sui banchi della minoranza, si era opposta facendo ricorso al Tar impugnando il provvedimento considerato illegittimo e chiedendo un risarcimento di 67mila euro, vale a dire le indennità di carica che le sarebbero spettate per tutta la durata del mandato. Per i legali di Sacchetti il sindaco avrebbe commesso una sorta di "eccesso di potere" nel prendere una decisione giudicata sbagliata e non congrua. Ilgiorno.it - La vicesindaca “licenziata”. Il Tar: provvedimento giusto Leggi su Ilgiorno.it La decisione di revocare le deleghe all’alloraValeria Sacchetti (nella foto) fu legittima. Il Tribunale amministrativo regionale hanno dato ragione al primo cittadino del centro lomellino, Manuel Maggio, che lo scorso settembre, a poco più di due mesi dall’insediamento del suo esecutivo, aveva dato il benservito alla sua vice a causa di una serie di incomprensioni e di contrasti sul piano politico sorti nel gruppo di maggioranza. A quella decisione Sacchetti, che oggi siede sui banchi della minoranza, si era opposta facendo ricorso al Tar impugnando ilconsiderato illegittimo e chiedendo un risarcimento di 67mila euro, vale a dire le indennità di carica che le sarebbero spettate per tutta la durata del mandato. Per i legali di Sacchetti il sindaco avrebbe commesso una sorta di "eccesso di potere" nel prendere una decisione giudicata sbagliata e non congrua.

