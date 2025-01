Ilnapolista.it - Il chirurgo di Bernabé, il falconiere della Lazio: «Mi aspetto una lettere di scuse dal club»

Il caso dell’aquilasi arricchisce di una nuova puntata. Questa volta a parlare è ilGabriele Antonini, quello dell’intervento alJuan. In una nota, diffusa da C&F, ha chiesto lee di Lotito e ha sottolineato di non avere alcun rapporto di dipendenza professionale con il.Leggi anche: Lotito taglia peni e aquile: «Ho licenziato anche ildi, Olympia non volerà più»«In qualità di urologo andrologo e professionista affermato nel campomedicina sessuale, desidero esprimere chiaramente la mia posizione in merito alla recente diffusione sui social media di immagini inappropriate relative all’intervento chirurgico effettuato su Juan, noto come. Mi dissocio completamente e con fermezza dalla pubblicazione delle immagini nude del pene disui social.