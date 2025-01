Ilnapolista.it - Guardiola è dipendente dalla ricerca della gloria, come tutti i più grandi ma è una dipendenza che ha un costo straziante (Telegraph)

Leggi su Ilnapolista.it

Ilprova a trovare un collegamento tra la separazionemoglie die il momento del City. Ma Oliver Brown se ne guarda bene da lanciarsi in spiegazioni che attengono alla sfera personale. Un dato di fatto c’è però:“Tutto ciò che possiamo dire con certezza è che il ruolo di un allenatore serialmente a caccia di trofei porta con sé una tensione singolare, così acuta da poter sfilacciare il tessutovita coniugale“.è un perfezionista, ma la perfezione ha dei costi altissimiSecondo uno studio lanciato nel 2015, “il quaranta percento dei matrimoni finisce con il divorzio. Eppure nel calcio la percentuale è più vicina al 70 percento“., ovviamente, non è il primo a far parte di quel 70%, né in Premier League, né nel mondo calcistico in generale. Il suo più illustre predecessore, Arsene Wenger, subì la stessa sorte.