Femminicidi senza ergastolo l’amica delle vittime | Volevano solo essere libere | ingiustificabile

Modena, 15 gennaio 2025 – “Vorrei chiedere alla gente comune: chi può ’umanamente’ comprendere una cosa del genere? L’assassinio di una donna e di sua figlia”. E’ il commento della giovane Rachele Cavazzuti, migliore amica di Renata Trandafir a fronte della sentenza con cui la Corte di Assise ha concesso 30 anni e non l’– come richiesto dalla pubblica accusa – a Montefusco. Come si è sentita quando ha letto le motivazioni della sentenza? “Sono sincera, non le ho approfondite perché mi sono soffermata sulla frase ‘motivi umanamente comprensibili’. Mi ha sconvolta: non sono riuscita a leggere il resto. Una cosa ‘comprensibile’ si può giustificare. Ma come possiamo giustificare un doppioo?”. Lei conosceva bene Renata, quando l’ha sentita l’ultima volta? “Ci ho parlato mezz’ora prima che venisse ammazzata, alle 11.