Oasport.it - Federica Brignone e il tabù Cortina d’Ampezzo: la pista peggiore della sua carriera. Mai sul podio e un Mondiale da dimenticare…

Leggi su Oasport.it

Entriamo nel vivo del fondamentale mese di gennaio per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025. La grande domanda non può che essere: “potrà davvero vincere la sua seconda Sfera di Cristallo”? Il suo inizio di stagione è stato eccellente, ma ora la valdostana si trova di fronte ad una delle sue piste meno “amiche”, ovvero l’Olympia delle Tofane di. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria i precedenticlasse 1990 nella “Perla delle Dolomiti”.L’esordio diporta la data del 22 gennaio 2010 con un 43° posto nel superG vinto da Lindsey Vonn. Il 24 gennaio, invece, arriva una mancata qualificazione alle seconda manche del gigante. Il 21 gennaio 2011 non chiude la sua prova in superG, quindi il 23 gennaio chiude 20a nel secondo superG in programma (successosolita Lindsey Vonn).