Energia, l'annuncio di Meloni: «Siglato un accordo con Emirati Arabi e Albania»

«Sono estremamente lieta di annunciare qui la firma di unper dare il via a un progetto ambizioso tra le due sponde dell’Adriatico. Con Sua Altezza lo sceicco Mohammed bin Zayed e il primo ministro Edi Rama, oggi assisteremo alla firma di un impegno di estrema importanza per realizzare una nuova interconnessione energetica, volta a produrreverde ine a esportarne una parte in Italia, grazie a un cavo sottomarino attraverso il Mar Adriatico». Lo ha annunciato la premier Giorgia, intervenendo al summit sull’di Abu Dhabi. «Crediamo fermamente in questo progetto che coinvolge i nostri tre governi, oltre ai nostri settori privati e agli operatori delle reti». L’Italia, ha spiegato la presidente del Consiglio, «ha l’opportunità di diventare l’hub strategico per i flussi energetici tra Europa e Africa».