Sport.quotidiano.net - Ecco che cosa hanno detto gli ultimi cinque turni. Lo scatto nerazzurro e le altre

Leggi su Sport.quotidiano.net

Con l’inizio del nuovo anno e la partenza, di fatto (in linea teorica il girone di ritorno è iniziato lo scorso 29 dicembre), della seconda parte del torneo ca, è partita la consueta litania di frasi fatte: "Adesso parte un nuovo campionato", "Il ritorno è sempre più complicato dell’andata", "Tutte le squadre ci affronteranno con il coltello tra i denti". A scanso di equivoci: non intendiamo andare contro alla vulgata che individua nel girone di ritorno la parte del percorso più irta e densa di pericoli. Ci limitiamo semplicemente – numeri e risultati alla mano – a evidenziare come il Pisa si presenti alla parte conclusiva del campionato con un pieno di punti e di entusiasmo che non ha eguali. Nelle ultimepartite gli uomini di Inzaghi sono stati capaci di raggranellare ben 12 punti, frutto di 4 successi e un solo inciampo (a Modena): in questo arco temporale i nerazzurrisegnato 8 gol e neconcessi appena 3.