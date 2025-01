Calciomercato.it - Dal volo a Dusseldorf al colpo Rashford: ore calde in Casa Milan

Le ultime sul mercato rossonero. Le attenzioni sono puntate sul giocatore del Manchester United, ma non solo: il punto della situazioneE’ una giornata calda quella che sta vivendo il. Una giornata che può rivelarsi produttiva per il calciomercato. Sergio Conceicao, che ha perso Malick Thiaw per infortunio e spera di recuperare Christian Pulisic per la Juventus, si augura di avere dei rinforzi il prima possibile.Dalal: ore(LaPresse) – Calciomercato.itLa coperta è corta un po’ in tutti i reparti, ma in queste ore qualcosa si sta muovendo. Il focus, chiaramente, è su Marcus. Questa, per molti, è la giornata della svolta, quella in cui può arrivare il via libera all’affondo finale da parte del Dia. L’agente dell’attaccante dopo aver parlato con il Manchester United dovrà riferire alper capire se l’affare può davvero decollare.