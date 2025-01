Ilfattoquotidiano.it - Consulta, nuova seduta del Parlamento il 23 gennaio per eleggere i giudici mancanti. Il 20 camera di consiglio per i referendum

Ilincomune perdella Corte Costituzionale si riunirà giovedì 23. È quanto emerso dalla riunione dei capigruppo delladopo l’ennesima fumata nera del 14. Tramontata quindi l’ipotesi di unaconvocazione delle Camere incomune da fissare in settimana per tentare di ricostituire il plenum in vista delladidella, fissata lunedì 20, come ultima data utile per la decisione sull’ammissibilità deiabrogativi, compresi quelli sull’Autonomia. Ia decidere saranno quindi undici, il numero legale minimo.L’ulteriore slittamento è dovuto alla mancanza di un accordo. Nella partita che si gioca da mesi resterebbe da sciogliere il nodo del quarto nome, quello del tecnico condiviso da maggioranza e opposizione e che, nel caso gli altri tre candidati siano uomini, dovrebbe essere di una donna.