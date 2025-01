Thesocialpost.it - Cecilia Sala ospite di Fabio Fazio per la sua prima intervista tv dopo la liberazione

, giornalista di Chora Media e Il Foglio, saràdia Che Tempo che Fa domenica 19 gennaio. L’segna laapparizione televisiva della reporterla sua detenzione in Iran e il successivo rilascio.Leggi anche:, l’affondo di Roberto Vannacci: “Conosceva i rischi dell’andare in Iran.”Il racconto della prigioniaLa, 29 anni, era stata arrestata il 19 dicembre a Teheran mentre si trovava nel Paese con un regolare visto giornalistico per lavorare a nuove puntate del podcast Stories. L’arresto è avvenuto in un albergo della capitale iraniana e ha portato alla sua detenzione nella famigerata prigione di Evin. Solo il 27 dicembre il ministero degli Esteri italiano ha reso pubblica la notizia dell’arresto, annunciando che l’ambasciatrice italiana aveva potuto incontrare la giornalista in carcere.