Catania ennesima aggressione al pronto soccorso | 45enne arrestata

Evidentemente infastidita per l’attesa aldell’ospedale Policlinico di, unacatanese, ha inveito contro il personale sanitario, ma la sua azione è stata bloccata prontamente dalla Polizia di Stato che l’haper lesioni, minacce ed interruzione di pubblico servizio.La donna si è presentata alle prime ore del mattino inin codice azzurro. Una volta fatta accomandare in barella, nell’ambulatorio, per essere visitata, visibilmente infastidita per l’attesa, avrebbe preteso che i medici effettuassero subito una tac ed una risonanza magnetica, minacciandoli di denunciarli se non l’avessero assecondata.A quel punto un infermiere del reparto sarebbe stato costretto ad intervenire per tranquillizzarla, cercando di rassicurarla, dicendole che sarebbero stati espletati tutti gli esami ritenuti necessari dai medici.