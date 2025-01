Movieplayer.it - Captain America: Brave New World, svelata la durata del prossimo film Marvel e si tratta di un record negativo

Ilsarà il più corto deiStudios tra quelli dedicati al personaggio di, che in quest'occasione avrà il volto di Anthony Mackie Manca un mese all'arrivo diNew, che arriverà nelle sale il 14 febbraio, e intanto i biglietti per ildovrebbero essere messi in vendita entro la fine della settimana. Nel frattempo, sono giunte delle notizie sulladell'ultimo capitolo della saga del Multiverso per gentile concessione di AMC Theaters.Newdovrebbe durare 1 ora e 58 minuti (118 minuti), il che lo renderebbe ildi Capitanpiù breve fino ad oggi.: Il primo vendicatore, infatti, durava 124 minuti,: The Winter Soldier era arrivato a .