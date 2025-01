Oasport.it - Basket, Venezia cade in casa contro il Cluj-Napoca in EuroCup

Si è appena conclusa al Taliercio la sfida valevole per la quindicesima giornata dell’die in campo sono scese la Reyere il. Un match fondamentale per entrambe le formazioni, con i veneti che dovevano difendere la vittoria in più di vantaggio sui rumeni per consolidare la propria posizione in zona playoff. Gli ospiti, invece, dovevano vincere per agganciareed entrare nella top 6 del girone. Ecco come è andata.Partenza in salita per, con tre triple del, una pure con fallo subito, a dare il là al match. Non si sbloccano i padroni die ospiti che volano sul +12 dopo soli 3 minuti di gioco.trova, finalmente, la via del canestro e unparziale di 8-0 riapre i giochi, anche se i rumeni restano avanti. Anzi, dopo la fiammata dei veneti nuovo parziale per gli ospiti e si va al primo stop sul 14-22.