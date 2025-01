Sport.quotidiano.net - Arbitri. Al ’Neri’ fischia. Migliorini di Verona

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un solo precedente nella stagione 2020-2021. A dirigere il Rimini sabato alcontro la Lucchese è stato designato Andrea. E questa tra i biancorossi e il fischietto della sezione disarà la prima volta tra i professionisti. L’unico precedente, infatti, parla di serie D. Esattamente del pareggio dei biancorossi in casa del Mezzolara (1-1, gol biancorosso dell’attaccante cattolichino Casolla) quando sulla panchina del Rimini c’era mister Mastronicola.sabato al ’Romeo Neri’ sarà in compagnia degli assistenti Umberto Galasso di Torino e Stefano Peletti di Crema. Il quarto uomo sarà Adam Collier della sezione di Gallarate. Nessun precedente, invece, tra il fischietto veneto e la Lucchese. Quella del, quindi, sarà la prima volta in assoluto tra i toscani e