Ilrestodelcarlino.it - "Alluvione, paghiamo anni di incuria"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"L’ho ripetuto più volte e oggi, con l’approvazione del piano straordinario del Comune per la manutenzione dei fossi stradali, abbiamo la dimostrazione implicita che il nostro territorio pagadi, durante i quali sono mancate persino le minime attività di tutela del territorio contro i rischi idraulici". Il leghista Daniele Marchetti commenta così il via libera della Giunta al progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria ai fossi stradali nelle aree colpite dagli allagamenti. "Mi auguro che ciò che viene presentato come piano straordinario torni presto a essere considerato manutenzione ordinaria", prosegue l’esponente del Carroccio. E aggiunge: "Non voglio certo affermare che con una maggiore manutenzione dei fossi di scolo avremmo evitato qualsiasi danno, ma certamente i dsarebbero stati più contenuti.