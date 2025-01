Amica.it - “Acab” è su Netflix: nella serie con Marco Giallini la violenza tra polizia e manifestanti

(askanews) –Acab, lain sei episodi sudal 15 gennaio, arriva proprio mentre proseguono le polemiche sulla morte di Ramy Elgami, per cui sono indagati tre militari, ed emergono le proteste per presunti abusi subitiQuestura di Brescia da alcunefermate davanti ai cancelli della Leonardo. Mentre, nel frattempo, il governo è al lavoro per un quadro normativo che dovrebbe aggiungere ulteriori tutele alle forze dell’ordine. I temi affrontatiispirata al libro di Carlo Bonini e diretta da Michele Alhaique sono dunque di grandissima attualità.di nuovo nei panni del poliziotto MazingaA 13 anni dal film di Stefano Sollimatorna ad interpretare Mazinga, poliziotto convinto che l’ordine si debba mantenere con la. Con lui nel Reparto Mobile di Roma questa volta ci sono, fra gli altri, i personaggi interpretati da Valentina Bellè e Pierluigi Gigante, mentre il comandante impersonato da Adriano Giannini è figlio dellariformista.