Oasport.it - Volley femminile, che battaglia alle spalle di Conegliano! Trasferte Trasferte insidiose per Milano, Scandicci e Novara nella 18ma di A1

Leggi su Oasport.it

Laper il secondo posto si gioca lontano da casa per le tre protagonistegiornata di campionato tutta in programma domani, mercoledì 15 gennaio, con tutte le gare in programma20.30 tranne Firenze-. La capolista Prosecco Doc Imocova a caccia della sua vittoria numero 30 in stagione affrontando tra le mura amiche la Megabox Ondulati del Savio Vfoglia. Santarelli dovrà dosare il turnover perchè quella marchigiana è un’avversaria da prendere con le molle. Non è la continuità di rendimento, anche all’interno dello stesso match, il punto di forza di Vfoglia, che però sa raggiungere picchi di qualità di gioco piuttosto elevati in grado di mettere in difficoltà anche le big e quindi anche, soprattutto se non si dovesse presentare col sestetto titolare.