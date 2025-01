Liberoquotidiano.it - "Vogliono portarci al limite": cosa può accadere, allarme rosso dalle Questure

Leggi su Liberoquotidiano.it

«Pazzesco quello che sta succedendo». Torino, Milano, Busto Arsizio, Brescia, Bologna, Roma. La mappa delle agitazioni provocate dal “caso Ramy” è in continuo aggiornamento. Così come la contabilità degli operatori delle Forze dell'ordine feriti sul campo, per fronteggiare le manifestazioni “spontanee” organizzate nel nome del 19enne egiziano morto a Milano lo scorso 24 novembre. «Il clima si sta facendo sempre più pesante. Di grande tensione», ammette uno dei poliziotti che sabato sera, nella Capitale, ha dovuto vedersela con gli oltre 300 appartenenti all'area antagonista che hanno scatenato il caos in piazza dei Sanniti, nel quartiere romano di San Lorenzo, zona est della città. Otto suoi colleghi sono rimasti feriti: sette della questura, uno del commissariato di zona. Dieci, invece, gli operatori della sicurezza colpiti a Bologna.