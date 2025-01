Quotidiano.net - Vespa Orientalis serial killer di api. “E non è una specie aliena, ma lo è diventata con i cambiamenti climatici”

Roma, 14 gennaio 2025 - Lasta facendo strage di api in Italia, si stima che abbia distrutto fino a oggi tra i 35mila e i 40mila alveari tra Lazio, Campania e Molise. Inoltre non è una, anche se il nome può ingannare, ma è nativa. Negli ultimi anni però ha iniziato a comportarsi come unae la colpa va ricercata neie nelle continue modifiche che stanno interessando gli habitat naturali. Una situazione che ha messo questo calabrone orientale in forte competizione con le api, che scontano così la sua aggressività nel colonizzare nuovi luoghi. "Pur essendo unaautoctona in Italia, lasi sta comportando come se fosse una; il suo comportamento verso le api si è modificato in pochi anni, diventando sempre più aggressiva, anche per colpa deiche, in qualche maniera, hanno alterato l'equilibrio ambientale", ha confermato all'ANSA Laura Bortolotti, prima ricercatrice del Crea Agricoltura Ambiente (AA).