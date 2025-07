Milan che occasione per la mezzala | Allegri lo vuole dal 2018

Il Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo, con una chance inaspettata per la mezzala tanto desiderata da Allegri sin dal 2018. Una stagione complicata potrebbe aprire le porte a opportunità sorprendenti, anche grazie alla volontà dell’allenatore di riaccendere i sogni e le ambizioni rossonere. È il momento di scoprire come questa stagione difficile possa diventare il trampolino di lancio verso un futuro ricco di possibilità .

Una stagione finita male può aprire strade inaspettate. C'è un nome che Allegri rincorre da anni, e che adesso potrebbe incrociare il suo destino rossonero Milan, che occasione per la mezzala: Allegri lo stima da sempre (AnsaFoto) – serieanews.com Non è facile rivoluzionare una squadra che viene da un campionato così difficile come il Milan. È un lavoro sporco ma Tare ci sta provando, e per farlo ha deciso di rinunciare a due pilastri della scorsa stagione come Theo e Reijnders. Serve aria nuova. E servono soldi. Da qui riparte la rivoluzione, che più che una scelta sembra un obbligo. Il reparto più movimentato è il centrocampo.

