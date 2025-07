Abusi su due sedicenni nel bagno della discoteca

Un episodio sconvolgente scuote la comunità di Matelica: due sedicenni vittime di violenza sessuale nel bagno di una discoteca. Un giovane di 22 anni, residente a Fabriano, è stato rinviato a giudizio per gli abusi avvenuti il 2 ottobre 2022. La vicenda mette ancora una volta in luce l’importanza di tutelare e proteggere i giovani, affinché episodi del genere non si ripetano e vengano consegnati alla giustizia.

Violenza sessuale nei confronti di due sedicenni, nel bagno delle donne di una discoteca di Matelica. Con questa accusa ieri è stato rinviato a giudizio un 22enne che vive a Fabriano. I fatti di cui è chiamato a rispondere il giovane davanti al giudice sarebbero avvenuti il 2 ottobre del 2022 nel bagno di un locale, a Matelica. Il fabrianese, all’epoca dei fatti poco più che diciottenne, secondo l’accusa sostenuta ieri in aula dal pm Rosanna Buccini, avrebbe avvicinato due ragazzine, all’epoca dei fatti sedicenni, nel bagno della discoteca. Dopo aver bloccato la porta con un piede per impedire alle due amiche di uscire fuori da lì e con le braccia tese, appoggiate al muro, impedendo loro qualsiasi via di fuga, il giovane prima avrebbe detto loro di stare zitte, poi avrebbe cercato di baciare le due amiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Abusi su due sedicenni nel bagno della discoteca

