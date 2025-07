Coppia ferita e tir fuoristrada in poche ore

Una mattinata segnata da due gravi incidenti in poche ore, tra mobilitazione di elisoccorso e traffico in tilt. A Castelleone, una Suzuki Jimny ha coinvolto una coppia di coniugi di Soresina, mentre a un incrocio un tir si è schiantato fuori strada: eventi che hanno scosso la comunità e richiesto interventi tempestivi. La cronaca di questa giornata drammatica continua a svilupparsi, lasciando molte domande e preoccupazioni.

Scontro a un incrocio e tir fuoristrada. Due incidenti hanno caratterizzato la mattinata di ieri con mobilitazione dell’ elisoccorso e ambulanze e il traffico in tilt. Il primo incidente (nella foto) è avvenuto a Castelleone dove poco dopo le 9 una Suzuky Jimny sulla quale viaggiavano due coniugi di Soresina, 61 anni alla guida e una 58enne, ha imboccato viale Europa per proseguire verso Soresina, non accorgendosi che stava sopraggiungendo, con diritto di precedenza, una Kia sulla quale viaggiava una persona di 78 anni di Castelleone. Lo scontro è stato piuttosto violento tra le due vetture con la Jimny che ha perso l’assetto e si è fermata su un fianco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Coppia ferita e tir fuoristrada in poche ore

In questa notizia si parla di: fuoristrada - coppia - ferita - poche

Un 54enne cicloamatore di Castelleone è in gravissime condizioni dopo essere stato investito alle 18 da un fuoristrada Mitsubishi Pajero guidato da un uomo, sulla strada secondaria che collega il cimitero del paese con via Ca' del Guardiano e il territorio di S Vai su Facebook

Coppia ferita e tir fuoristrada in poche ore; Incidente in moto sul Fasce, interviene l'elicottero; Fuoristrada finisce in un dirupo, ferita una coppia.

Coppia ferita e tir fuoristrada in poche ore - Due incidenti hanno caratterizzato la mattinata di ieri con mobilitazione dell’ ... Da ilgiorno.it

Sassari, utilitaria finisce contro un fuoristrada: morta 35enne, ferita una coppia - Fanpage.it - Sassari, utilitaria finisce contro un fuoristrada: morta 35enne, ferita una coppia . fanpage.it scrive