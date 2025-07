L’Ateneo cerca casa | L’Università si amplierà ma nessun trasloco al Cup

L’università di Bologna mira a espandersi nel cuore della città, ma senza rinunciare al suo punto di riferimento, il CUP in via Circonvallazione Occidentale. Non ci sarà trasloco: l’ateneo continuerà a operare nella sede attuale, mentre si lavora per trovare nuove opportunità di crescita in centro storico. La sfida è mantenere la tradizione e l’innovazione, garantendo servizi di qualità senza compromettere la presenza consolidata del CUP.

L’Università non troverà casa nella palazzina oggi occupata dal Cup in via Circonvallazione Occidentale, a due passi da Castel Sismondo. La previsione era stata inserita in un precedente accordo tra il Comune e l’Ateneo bolognese alla ricerca di edifici in centro storico per potersi ampliare. L’amministrazione ha tutte le intenzioni di far crescere l’Ateneo nel cuore della città, ma l’ipotesi di privarsi del Cup, dunque di un presidio tutt’oggi molto utilizzato e fondamentale per la sanità territoriale della zona centrale della città, ha fatto rivedere i programmi. "La giunta ha approvato un atto di indirizzo - spiega il sindaco Jamil Sadegholvaad - che sarà poi sottoposto alla discussione del Consiglio Comunale finalizzato ad approfondire la ricerca di nuove soluzioni logistiche e immobiliari che possano essere funzionali a sostenere l’ Università di Rimini nel suo radicamento nella nostra città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Ateneo cerca casa: "L’Università si amplierà ma nessun trasloco al Cup"

