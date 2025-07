Crolla parte della facciata est della ’Salara’.

Una parte della storica facciata est della Salara di Porto San Giorgio è crollata, svelando il degrado e l'abbandono di un patrimonio che merita attenzione. La Società Operaia denuncia con urgenza le condizioni precarie di questa testimonianza del passato, simbolo di una memoria dimenticata. È ora di agire prima che ulteriori preziosi frammenti vadano persi per sempre.

PORTO SAN GIORGIO Salara, la vergogna di un patrimonio dimenticato. Nella notte tra il 30 giugno e il primo luglio, una parte della facciata est della Salara è letteralmente crollata. Ne dà notizia la Società Operaia con una lettera aperta alla città. Un cedimento che, secondo il sodalizio, non sorprende più di tanto date le condizioni di estremo degrado in cui versa, nel cuore di via Properzi a Porto San Giorgio, quell'edificio abbandonato a se stesso per troppo tempo senza neanche considerare i rischi legati alla sua presenza per la pubblica incolumità ed anche per l'igiene pubblica essendo divenuto ricettacolo di ratti e piccioni.