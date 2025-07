Incertezza e dazi frenano fiducia e investimenti delle imprese

In un contesto di incertezza e dazi che frenano la fiducia e gli investimenti delle imprese ravennati, il panorama economico locale si mostra comunque resiliente. Nonostante le sfide geopolitiche, alcuni settori come costruzioni, servizi e industria registrano segnali positivi. Ma quali saranno i prossimi scenari? È fondamentale analizzare attentamente le tendenze e le opportunità per prepararsi a un futuro incerto, senza perdere di vista le occasioni di crescita e sviluppo.

Incertezza e dazi frenano fiducia ed investimenti delle imprese ravennati; e se l’export riparte c’è timore dei probabili contraccolpi dovuti proprio alle incertezze geopolitiche. Questi i dati principali diffusi dall’Osservatorio dell’economia della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, che segnano, in provincia di Ravenna, la tenuta delle costruzioni (+1,4%) e dei servizi (+0,8%) ed il leggero recupero dell’industria (+0,4%). Gli ‘Scenari delle economie locali’ realizzati da Prometeia confermano inoltre, per l’economia ravennate, una previsione di crescita del valore aggiunto, per il 2025, del +0,6%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incertezza e dazi frenano fiducia e investimenti delle imprese

