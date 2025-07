Ecco i nuovi consigli di quartiere Tutte le preferenze dei 177 candidati Alle urne hanno votato in 3mila

I nuovi consigli di quartiere emergono come protagonisti del cambiamento locale, riflettendo le preferenze di 177 candidati e quasi 3.000 votanti. Con il centrosinistra che domina in quasi tutte le zone, si avvicinano ora le elezioni dei presidenti, un passaggio cruciale per rafforzare la partecipazione civica e l’ascolto delle comunità . Scopriamo insieme i dettagli e il futuro che si sta delineando per i nostri quartieri.

L’esito delle elezioni dei Consigli Territoriali di Partecipazione con tutte le preferenze dei 177 candidati al via. Il numero totale dei votanti è stato di 2.940, con 244 schede nulle e soltanto 11 schede bianche. Il centrosinistra ha prevalso praticamente ovunque, ora si eleggono i presidenti. CTP 1: totale schede 279, Quartieri in Comune (Centrosinistra) 275, bianche 3, nulle 1. Maria Capitani 27, Andrea Bellardinelli 41, Claudio Caputi 19, Pierluigi Colonna 34, Vincenzo Di Maio 27, Paolo Paladini 16, Lucilla Fede 5, Lidia Mangani 39, Silvia Basso 26, Patrizia Santoncini 113, Valeria Campanella 24, Micaela Casciotti 7, Marco Sinibaldi 13, Giacomo Vallesi 31, Solo lista 5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco i nuovi consigli di quartiere. Tutte le preferenze dei 177 candidati. Alle urne hanno votato in 3mila

