Kate Middleton ritorno in grande stile con la giacca da 1.155 euro ma cede sulle calze di nailon

Kate Middleton ha fatto un ritorno in grande stile, sorprendendo tutti con una giacca di Blazé Milano da 1.155 euro e uno stile impeccabile. Tuttavia, il dettaglio che ha catturato l’attenzione è stato il suo audace abbinamento con calze di nailon e sneaker, dimostrando che anche le principesse sanno osare. In attesa di scoprire cosa riserverà il futuro, il suo look ci ricorda che la vera eleganza si trova anche nei piccoli dettagli.

Kate Middleton è ricomparsa in pubblico quando nessuno se lo aspettava. La Principessa del Galles è andata in visita al Wellbeing Garden della RHS presso il Colchester Hospital dove si è presentata con un look casual, ma molto chic. Il pezzo forte era la giacca di Blazé Milano, da 1.155 euro. Ma il dettaglio delle calze di nailon con le sneaker non è passato inosservato. Kate Middleton, la verità difficile sulla sua salute. In attesa di vederla a Wimbledon, Kate Middleton ha fatto una visita a sorpresa, nel senso che il Palazzo non aveva comunicato questa uscita, presso il Colchester Hospital. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, ritorno in grande stile con la giacca da 1.155 euro ma cede sulle calze di nailon

