Paziente cadde dalla barella e morì Portantino rischia il processo

Una vicenda drammatica coinvolge un portantino e un’associazione di volontariato, che si trovano ora sotto esame legale dopo un incidente fatale. La famiglia, in difficoltà, aveva richiesto un aiuto per permettere alla donna di partecipare a un evento, affidandosi a un ausilio e ai volontari. Tuttavia, durante il trasporto, un tragico errore ha portato alla caduta e alla successiva morte della paziente. A rischiare il processo per il...

Avendo delle difficoltà, per poter partecipare ad un evento la famiglia aveva richiesto l’intervento di una associazione che potesse trasportarla all’esterno dell’appartamento, utilizzando una seggiolina, un ausilio. Uno dei volontari, però, durante il trasporto della donna – pare nel percorrere una rampa di scale - l’avrebbe inavvertitamente fatta cadere. Dopo un mese di ricovero la vittima è morta in ospedale. A rischiare il processo per il reato di omicidio colposo è proprio il volontario dell’associazione che quel giorno, circa due anni fa, per conto dell’associazione che si occupava di prestare soccorso ad utenti ‘fragili o con disabilità era addetto al trasporto della vittima, una donna che all’epoca dei fatti aveva 66 anni e che, quella sera, avrebbe appunto dovuto presenziare ad un evento cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Paziente cadde dalla barella e morì. Portantino rischia il processo

In questa notizia si parla di: processo - paziente - cadde - barella

Medico di base accusato di violenza sessuale, via al processo. La paziente di 25 anni è parte civile - A Novedrate (Como), è iniziato il processo per il medico di base Hussein Chreim, 68 anni, accusato di violenza sessuale nei confronti di una paziente di 25 anni, che si è costituita parte civile.

Paziente cadde dalla barella e morì. Portantino rischia il processo; Cade dalla barella dopo 7 ore di attesa in pronto soccorso e muore: infermiera e medico a processo; Novantenne cadde dalla barella in Ps, infermiera condannata a Terni.

Cade dalla barella dopo 7 ore di attesa in pronto soccorso e muore: infermiera e medico a processo - Fanpage.it - Una 86enne è deceduta dopo essere caduta dalla barella e aver battuto la testa. Lo riporta fanpage.it

Paziente cade dalla barella e muore mentre aspettava dimissioni: indagati 3 medici e un infermiere - Paziente cada dalla barella in attesa delle dimissioni all’interno dell’ospedale San Pio di Castellaneta e muore poco dopo. Come scrive bari.repubblica.it