raffica di furti giovane a processo

Una serie di furti nel cuore della città ha scosso il centro commerciale, portando davanti ai giudici Leonardo Bentivoglio, 35 anni, accusato di aver messo a segno cinque episodi tra marzo e aprile. La sua vicenda si svolge ora in tribunale, dove si cerca di fare luce su una raffica di azioni che hanno lasciato il segno nella comunità. La vicenda promette sviluppi sorprendenti, mentre si attende la decisione finale.

Raffica di furti nei negozi del centro commerciale, sotto accusa un 35enne. Ieri in tribunale a Macerata si è svolta l’udienza predibattimentale che vede imputato per cinque furti, alcuni messi a segno e altri tentati, per danneggiamento e per indebito utilizzo e di strumenti di pagamento diversi dai contanti Leonardo Bentivoglio, nato a Tolentino e residente a Caldarola. Gli episodi contesta erano avvenuti tra fine marzo e aprile dello scorso anno. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, tra il 28 e il 29 marzo scorso, il 35enne si sarebbe impossessato, in due diverse occasioni, del denaro presente nel fondo cassa di un negozio di abbigliamento, all’interno del centro commerciale La Rancia, portando via prima la somma di 60 euro e poi la somma di 50 euro, introducendosi nel negozio dopo aver forzato una porta di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it