De Pascale | Verità storica Fu un atto fascista

"Una verità storica e giudiziaria che si afferma con forza: quella strage, il più grave attentato terroristico della nostra Repubblica, fu un atto fascista ed eversivo, pensato per destabilizzare la democrazia italiana". A dirlo è il presidente regionale Michele de Pascale, commentando la condanna definitiva all’ergastolo per Paolo Bellini, la Primula Nera reggiana ed ex militante di Avanguardia Nazionale, esecutore materiale della strage della bomba alla stazione. Un risultato storico, raggiunto dopo 45 anni, che condanna anche a sei anni l’ex capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel per depistaggio e a quattro anni Domenico Catracchia, amministratore di alcuni condomini di via Gradoli a Roma, per false informazioni al pm. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it