Città in lutto muore storico barista

Ferrara piange la scomparsa di Mario Resca, il cuore pulsante del bar di via Bologna. Con il suo sorriso caloroso, la sua gentilezza e la disponibilità, ha conquistato generazioni di ferraresi, creando un luogo di incontro e convivialità. Figura amata anche a Copparo, dove insieme a Gianna aveva gestito un locale iconico, Mario lascia un ricordo indelebile nei cuori di chi lo ha conosciuto. La sua anima resterà sempre nel nostro ricordo.

Il suo sorriso, la sua compostezza e gentilezza, la sua disponibilità, avevano fatto ’innamorare’ tantissimi ferraresi che ogni giorno andavano nel bar di via Bologna per un caffè, un aperitivo, una giocata. Mario Resca se n’è andato all’età di 73 anni dopo una vita spesa dietro un bancone. Prima di approdare a Ferrara, era stato un’istituzione anche a Copparo dove aveva gestito insieme alla moglie Gianna il conosciutissimo bar, discoteca e ristorante ’La Quercia’. Anche qui si era distinto per la gentilezza con cui accoglieva tutti. Intere generazioni sono passate da questo locale e, ancora oggi, c’è chi lo ricorda come il barista perfetto, colui che sa ascoltare e diventa il tuo confidente alla terza volta che frequenti il suo locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Città in lutto, muore storico barista

