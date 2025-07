Commento al Vangelo di oggi 3 luglio 2025 | Gv 20,24-29

Oggi, nel celebrare il Vangelo del 3 luglio 2025, ci immergiamo nella incredulità di Tommaso, che desidera toccare le ferite di Gesù risorto per credere. Questa scena ci invita a riflettere sulla nostra stessa fede e sulla necessità di affidarsi con cuore aperto alla presenza viva di Cristo. Meditiamo insieme su come la fede possa diventare palpabile e trasformante nelle nostre vite quotidiane, aprendoci alla sua grazia infinita.

Meditiamo il Vangelo del 3 luglio 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo» San Tommaso, Apostolo Dal Vangelo.